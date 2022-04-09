Ар Джей Барретт повредил колено в матче с «Вашингтоном»

Защитник «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт получил травму правого колена в выездном матче с «Вашингтоном» (114:92) в пятницу.

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