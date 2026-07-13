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Гельмут Марко о встрече с менеджером Ферстаппена: «Просто частный визит»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отказался сообщить подробности встречи с Йосом Ферстаппеном , а также с менеджером Макса Раймондом Вермюленом.

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