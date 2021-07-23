Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев

За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан — 1381, в городе Алматы — 996, в городе Шымкент — 488, в Акмолинской области — 189, в Актюбинской области- 230, в Алматинской области — 230, в Атырауской области — 489, в ВКО — 78, в Жамбылской области — 105, в ЗКО — 235, в Карагандинской области — 794, в Костанайской области — 156, в Кызылординской области — 129, в Мангистауской области — 205, в Павлодарской области — 203, в СКО — 110, в Туркестанской области — 101.