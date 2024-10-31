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Добрый Мир

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    Зеленский самрзванец!СИЗО требует выбо...

СИЗО требует выборов: вопрос легитимности Зеленского все-таки дошел до украинского суда

СИЗО требует выборов: вопрос легитимности Зеленского все-таки дошел до украинского суда

2563 прочтения Вчера Слова "Украина" и "выборы" снова оказались в новостях рядом. На этот раз со ссылкой на Telegram-канал депутата Рады Александра Дубинского, подавшего в Верховный суд Украины иск против родного парламента с требованием назначить президентские выборы.

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Комментарии
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Eduard
Вы заметили,как Запад,Украина придумывают законы на ходу и под себя родимых?
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10 час.
Eduard
Пример:&quot;Возможно новый Президент Украины убрал ВСУ с Донбасса и война прекратилась.Но возможно,что и его бы подкупили как Зеленского!&quot;
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10 час.
Eduard
Зеленский самрзванец!
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10 час.

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