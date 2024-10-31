СИЗО требует выборов: вопрос легитимности Зеленского все-таки дошел до украинского суда

2563 прочтения Вчера Слова "Украина" и "выборы" снова оказались в новостях рядом. На этот раз со ссылкой на Telegram-канал депутата Рады Александра Дубинского, подавшего в Верховный суд Украины иск против родного парламента с требованием назначить президентские выборы.