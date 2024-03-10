Папа Римский посоветовал Украине поднять "белый флаг"

Это невозможно... У Зели только полтора миллиарда баксов, а это мало... И хохлы ещё не закончились...

ДП

Дмитрий Пузанов

Самое время. Пока ещё не все хохлы закончились. Иначе позже и сбежать не успеет, на скамье подсудимых в трибунале окажется. И деньгами попользоваться не успеет.