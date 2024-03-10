Добрый папа Франциск облёк рекомендацию "хенде хох" Киеву в толерантную формулировку «иметь "отвагу белого флага"», чтобы не так обидно.
Папа Римский посоветовал Украине поднять "белый флаг"
Комментарии
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Леонид Руси
Это невозможно... У Зели только полтора миллиарда баксов, а это мало... И хохлы ещё не закончились...
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20 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Самое время. Пока ещё не все хохлы закончились. Иначе позже и сбежать не успеет, на скамье подсудимых в трибунале окажется. И деньгами попользоваться не успеет.
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17 час.
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