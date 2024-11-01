Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Да они и при СССР считали, что им все должны, а они кормят всю Россию.Паралич разума по...
  • Люся Люся
    "поверил", "попал в сети" - будто речь идёт о глупом подростке, а не взрослом мужике 50-ти лет. Поманили хохла морк..."Думал, всё кончи...
  • ВераВерная
    Не поняла про майнинг. Частным лицам разрешается этим заниматься при непривышении лимита потребления электроэнергии. ...Ноябрьские новшес...

Швейцария отказалась кредитовать Украину за счет активов РФ

Швейцария отказалась кредитовать Украину за счет активов РФ

Швейцария не может выделять Украине кредиты за счет заблокированных активов России, так как средства швейцарских финансовых институтов хранятся не в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх