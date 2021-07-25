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КФФ выступила с заявлением по матчу Лиги конференций «Шахтер» – «Стяуа»

Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением относительно переноса места проведения ответного матча Лиги Конференций «Шахтер» – «Стяуа».

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