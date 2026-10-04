🎓 10 человек на место: В Крыму отмечают высокий конкурс на туризм и дизайн в вузах По итогам приёмной кампании этого года самый высокий конкурс в Крымском университете культуры, искусств и туризма был на программы аспирантуры — более 10 человек на место, сообщила «Крым 24» начальник Учебно-методического центра вуза Елена Новицкая.