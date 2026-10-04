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test mazurok

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🎓 10 человек на место: В Крыму отмечают высокий конкурс на туризм и дизайн в

🎓 10 человек на место: В Крыму отмечают высокий конкурс на туризм и дизайн в вузах По итогам приёмной кампании этого года самый высокий конкурс в Крымском университете культуры, искусств и туризма был на программы аспирантуры — более 10 человек на место, сообщила «Крым 24» начальник Учебно-методического центра вуза Елена Новицкая.

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