США и Киев, потерявший все боевые корабли ВМСУ, не оставляют надежд отобрать у нас Черное море Сергей Ищенко Фото: Владимир Гердо/ТАСС В минувшее воскресенье, 2 июля, Украина отмечала собственный День Военно-морских сил.
«Призрачный флот» Украины несет нарастающие угрозы России
Комментарии
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Борис Виленский
Адмиралу с такой фамилией лучше вообще не ступать на палубы кораблей. Резиновая лодка самое подходящее для него плавсредство.
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15 час.
Валерий Махахей
Вот-вот полностью отрезать хохляндию от черного моря вплоть до Приднестровья !!!
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13 час.
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