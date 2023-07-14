«Призрачный флот» Украины несет нарастающие угрозы России

США и Киев, потерявший все боевые корабли ВМСУ, не оставляют надежд отобрать у нас Черное море Сергей Ищенко Фото: Владимир Гердо/ТАСС В минувшее воскресенье, 2 июля, Украина отмечала собственный День Военно-морских сил.