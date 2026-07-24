Galaxy снизила вероятность принятия закона Clarity до 30%

Galaxy Research снизила свою оценку вероятности принятия закона Clarity в 2026 году до 30%, по сравнению с 50% менее месяца назад, поскольку Сенат спешит продвинуть законопроект о структуре криптовалютного рынка до своего августовского перерыва.
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