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Galaxy снизила вероятность принятия закона Clarity до 30%

Galaxy снизила вероятность принятия закона Clarity до 30%

Galaxy Research снизила свою оценку вероятности принятия закона Clarity в 2026 году до 30%, по сравнению с 50% менее месяца назад, поскольку Сенат спешит продвинуть законопроект о структуре криптовалютного рынка до своего августовского перерыва.

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