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Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики Гран-при Японии, Перес опередил Сарджента по версии The Race

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Японии. Эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая выступления по ходу всего уик-энда.

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