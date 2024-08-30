"Битлджус", матча латте, апероль и вишнёвая кола: 20 трендов маникюра

Матча латте в двойном стаканчике или на ногтях? А может быть, лучше по классике — "Апероль-шприц" со льдом на террасе в тон маникюру? Spletnik собрал самые актуальные тренды этой осени и подобрал идеи, которые сэкономят время на объяснениях мастеру, что хочется видеть на ногтях.
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