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"Битлджус", матча латте, апероль и вишнёвая кола: 20 трендов маникюра

"Битлджус", матча латте, апероль и вишнёвая кола: 20 трендов маникюра

Матча латте в двойном стаканчике или на ногтях? А может быть, лучше по классике — "Апероль-шприц" со льдом на террасе в тон маникюру? Spletnik собрал самые актуальные тренды этой осени и подобрал идеи, которые сэкономят время на объяснениях мастеру, что хочется видеть на ногтях.

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