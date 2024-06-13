НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Дугласа Луиса предлагали «Барсе» – клуб не работал над трансфером из-за необходимости сбалансировать бюджет. Хавбек «Виллы» близок к переходу в «Юве»

Ранее сообщалось, что Луис близок к переходу в «Ювентус». Бирмингемцы получат за бразильца 20 млн евро, в сделку также будут включены Уэстон Маккенни и Сэм Айлинг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх