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Минобороны: За ночь уничтожен 121 беспилотник над территорией России

Минобороны: За ночь уничтожен 121 беспилотник над территорией России

Минувшей ночью ВСУ снова предприняли террористическую атаку против России. Беспилотников враги не жалеют, сегодня было сбито средствами ПВО более ста аппаратов со взрывчаткой.

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