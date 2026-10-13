МИД РФ обвинил Украину в нарушении заключенных соглашений по судоходству

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписание меморандумов при отсутствии работающих механизмов не может помочь в разрешении проблемы судоходства, поскольку Киев их не соблюдает.
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