5 самых «лечебных» животных планеты, которые исцеляют наши душу и тело

Igor Shumarin

А что на счёт коз? Есть поверье, что коза обнюхает больного человека - сделает, так сказать, диагностику. А потом будет есть именно тот набор трав, который необходим при данном диагнозе, а потом даст молоко с определёнными свойствами, необходимыми для лечения данной болезни. А ведь ещё с козами надо гулять, как с собакой. Да и кошачьи заморочки у коз тоже имеются. Следовательно козы - самые "лечебные" животные из числа домашних. И ещё коз рассматривали в качестве животных для разведения на космических станциях при полётах на несколько поколений ибо они чем то лучше, чем трансгенные свиньи.