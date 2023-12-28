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Военный эксперт назвал момент, когда Россия будет готова брать Киев

Военный эксперт назвал момент, когда Россия будет готова брать Киев

Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал момент, когда Россия будет готова брать украинскую столицу.

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