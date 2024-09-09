Что стало причиной смерти бессменного ведущего КВН Александра Маслякова?

Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет 8 сентября в Москве скончался Александр Масляков – руководитель и бессменный ведущий известной юмористической телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН).
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