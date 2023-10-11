Эксперт развенчал миф о неуязвимости израильских танков "Меркава"

Во время нападения ХАМАС на Израиль только за одни сутки могло быть уничтожено или захвачено до семи знаменитых израильских танков "Меркава", которые до сих пор считались неуязвимыми<p align="left"><strong>Во время нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль только за одни сутки могло быть <a href="https://ria.