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Bloomberg: Байден поддержал передачу замороженных российских активов Украине

Bloomberg: Байден поддержал передачу замороженных российских активов Украине

Администрация президента США Джо Байдена поддержала передучу Украине замороженных активов России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники «Администрация Байдена “в принципе” приветствует законопроект, который позволит ей конфисковать средства», – сказано в материале.

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