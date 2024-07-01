Пэрис Хилтон делится радостями семейной жизни со своим сыном Фениксом

Светская львица Пэрис Хилтон продолжает делиться радостными моментами своей жизни со своей семьей. На этот раз она поделилась впечатляющими кадрами первого похода своего старшего сына Феникса, которому почти полтора года.
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