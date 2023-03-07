РИАП "АПРАЛ" МТ

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Марочко: Киев отчаянно пытается предотвратить окружение Артемовска и перебрасывает к нему резервы

Марочко: Киев отчаянно пытается предотвратить окружение Артемовска и перебрасывает к нему резервы

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале о том, что ВСУ проявляет активность в районе Бахмута, перебрасывая туда новые подразделения и пытаясь избежать окружения, аналогия со Сталинградом, все более очевидна.

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