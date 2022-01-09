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Ситуация в Казахстане свернет либерализацию экономик стран СНГ — Haqqin

Ситуация в Казахстане свернет либерализацию экономик стран СНГ — Haqqin

Либерализация цен на газ, приведшая, в том числе, к социальным волнениям в Казахстане, сильно проблематизирует введения либеральных инструментов в экономиках стран на постсоветском пространстве, отмечает Ильгар Гусейнов 9 января на ресурсе Haqqin.

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