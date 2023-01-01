Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

«Ярких побед и положительных эмоций». Единая лига ВТБ поздравила с Новым годом

«Ярких побед и положительных эмоций». Единая лига ВТБ поздравила с Новым годом

Единая лига ВТБ поздравила всех с Новым годом. «Единая Лига ВТБ поздравляет своих друзей и партнеров, а также всех поклонников баскетбола с Новым годом! Ярких побед, удачи, благополучия и, конечно, положительных эмоций в жизни и в нашей любимой игре — баскетболе! До встречи в 2023-м!» – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх