Смертельно опасный вирус: у 42 жителей Волгоградской области выявлены новые случаи, — предупреждают медики Ирэн ОрлонскаяНа протяжении недели у 42 граждан Волгоградской области был обнаружен опасный вирус.
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