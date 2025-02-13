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Смертельно опасный вирус: у 42 жителей Волгоградской области выявлены новые случаи, — предупреждают медики

Смертельно опасный вирус: у 42 жителей Волгоградской области выявлены новые случаи, — предупреждают медики

Смертельно опасный вирус: у 42 жителей Волгоградской области выявлены новые случаи, — предупреждают медики Ирэн ОрлонскаяНа протяжении недели у 42 граждан Волгоградской области был обнаружен опасный вирус.

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