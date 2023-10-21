Вучич ждет давления от представителей стран Запада по вопросу Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от представителей Евросоюза и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда, передает РИА Новости.
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