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Вучич ждет давления от представителей стран Запада по вопросу Косово

Вучич ждет давления от представителей стран Запада по вопросу Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от представителей Евросоюза и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда, передает РИА Новости.

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