Центр Ростеха начал выдавать гражданам РФ за рубежом электронные подписи

Граждане России за рубежом начали получать электронные подписи в рамках проекта «Карта «Родина», который реализуется Россотрудничеством, «Аналитическим центром» Госкорпорации Ростех и информационным агентством ТАСС.
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