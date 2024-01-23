Самый богатый человек Африки открыл крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Нигерии

АБУДЖА (ИА Реалист). Миллиардер и руководитель межнационального конгломерата The Dangote Group Алико Данготе открыл нефтеперерабатывающий завод Dangote, чтобы помочь Нигерии стать самодостаточной в вопросе обеспечения себя топливом.
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