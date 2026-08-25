Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что русофобское поздравление главы евродипломатии Каи Каллас Украины с Днем независимости не смогло скрыть потерю Киевом американской поддержки.
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