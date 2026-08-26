Нам нужна война: Убить экономику Британии проще, чем вы думаете

Галина Черныш

Sergey Korotun Автор! А как быть с гигантским количеством в Британии собственности и финансовых средст российских чиновников, олигархов и т.п.?

Ну, что нам переживать за средства предателей,пусть они переживают за свои средства или пускай переводят свои средства в Россию.