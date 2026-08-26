Валентин Филиппов Если британские дроны открыто бомбят наши территории, то всё, что принадлежит Лондону, становится законной целью.
Нам нужна война: Убить экономику Британии проще, чем вы думаете
Комментарии
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Галина Черныш
Sergey Korotun
Автор! А как быть с гигантским количеством в Британии собственности и финансовых средст российских чиновников, олигархов и т.п.?
Ну, что нам переживать за средства предателей,пусть они переживают за свои средства или пускай переводят свои средства в Россию.
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4 н.
Александр Т
Автор с ума сошёл? Наговариваешь на партнёров Путина. Ещё по братьям пройдись.
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4 н.
Анатолий Анатольев
МОЧИТЬ как террористов - ВРАГА англ.!!!!!
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3 н.
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