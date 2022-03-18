Игрок «Целе» Морозов: «Российских футболистов за границей не ждут. Они не котируются из-за больших ожиданий и требований»

Григорий Морозов рассказал об отношении к российским футболистам в Европе. – Какие страхи ты убил в себе? – Долгое время у меня был страх переезда в Европу.

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