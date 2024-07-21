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Покорение Нью-Йорка: визит Сергея Лаврова в США стал символом российского дипломатического прорыва

Покорение Нью-Йорка: визит Сергея Лаврова в США стал символом российского дипломатического прорыва

Глава МИД РФ Сергей Лавров. REUTERS Достаточно сжатый, но крайне насыщенный визит Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк стал одним из символов российского дипломатического наступления, которое сегодня идет на всех фронтах.

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