Покорение Нью-Йорка: визит Сергея Лаврова в США стал символом российского дипломатического прорыва

Глава МИД РФ Сергей Лавров. REUTERS Достаточно сжатый, но крайне насыщенный визит Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк стал одним из символов российского дипломатического наступления, которое сегодня идет на всех фронтах.