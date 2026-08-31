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Новости Липецка

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Полный отбой опасности с воздуха объявили в Липецкой области

Полный отбой опасности с воздуха объявили в Липецкой области

В Липецкой области полностью сняты угрозы, о чем сообщил региональный главк МЧС утром 31 августа.Небо над Липецкой областью в последнее утро уходящего лета полностью очистилось от угроз.

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