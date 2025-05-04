Прилет по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы с помощью гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" успешно поразили аэропорт Бен-Гурион в Израиле.Ракета пробила купол ПВО Израиля - системы Arrow-3 и THAAD с ней не справились, впрочем ракеты хуситов и ранее пробивали купол ПВО.
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