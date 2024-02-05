Российский «Яндекс» официально продан. Сделку подтвердила Yandex N.V.

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторовКак сообщает пресс-служба «Яндекса», до 31 июля Yandex N.
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