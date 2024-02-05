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Российский «Яндекс» официально продан. Сделку подтвердила Yandex N.V.

Российский «Яндекс» официально продан. Сделку подтвердила Yandex N.V.

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторовКак сообщает пресс-служба «Яндекса», до 31 июля Yandex N.

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