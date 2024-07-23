МИД: Россия пришла к выводу, что США не заинтересованы в ратификации ДВЗЯИ

В 1999 году конгресс отклонил ратификацию документа под надуманным предлогом В России пришли к выводу, что американское правительство не заинтересовано в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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