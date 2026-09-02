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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лакерник о недопуске Кондратюка: «Я не думаю, что требования украинской федерации напрямую связаны с лишением нейтрального статуса. Тогда было бы много фамилий»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник  высказался о недопуске российского фигуриста Марка Кондратюка к соревнованиям.

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