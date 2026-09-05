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Путин приказал ВС РФ в течение трех суток не бить по Киеву

Путин приказал ВС РФ в течение трех суток не бить по Киеву

Президент России Владимир Путин дал указание в течение трех суток, с полуночи 5 октября, не наносить ударов по Киеву, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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