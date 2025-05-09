Рябков не подтвердил диалог с США о возобновлении поставок газа в Европу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг сообщения западных изданий о том, что между Москвой и Вашингтоном якобы ведутся переговоры по вопросу возобновления экспорта российского газа в европейские страны.
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