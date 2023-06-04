Как можно ограничить права на недвижимость?

Когда человек готовится совершить сделку с недвижимостью, его прежде всего волнует безопасность самой операции и чистота объекта, под которой подразумевается отсутствие, каких-либо обременений, касающихся прав на жилье, землю или нежилое помещение.
Когда человек готовится совершить сделку с недвижимостью, его прежде всего волнует безопасность самой операции и чистота объекта, под которой подразумевается отсутствие, каких-либо обременений, касающихся прав на жилье, землю или нежилое помещение.
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