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Как можно ограничить права на недвижимость?

Как можно ограничить права на недвижимость?

Когда человек готовится совершить сделку с недвижимостью, его прежде всего волнует безопасность самой операции и чистота объекта, под которой подразумевается отсутствие, каких-либо обременений, касающихся прав на жилье, землю или нежилое помещение.

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