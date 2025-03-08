Хайдер Аккерман представил дебютную коллекцию для Tom Ford

Хайдер Аккерман игриво подметил журналистам за кулисами после своего дебютного показа: «Надеюсь, я вас всех соблазнил».
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