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Всё о женщинах

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Хайдер Аккерман представил дебютную коллекцию для Tom Ford

Хайдер Аккерман представил дебютную коллекцию для Tom Ford

Хайдер Аккерман игриво подметил журналистам за кулисами после своего дебютного показа: «Надеюсь, я вас всех соблазнил».

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