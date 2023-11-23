Как подготовиться к исповеди

У многих людей, по тем или иным причинам ещё не переступивших церковный порог либо уже пришедших в храм, но пока не всё узнавших о церковной жизни, часто возникают вопросы касательно такого церковного священнодействия, как исповедь.
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