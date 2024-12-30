LG выпустила микроволновку с дисплеем 27 дюймов — телевизор на кухне больше не нуженLG отвечает Samsung на их “экранную революцию” в бытовой технике, представляя микроволновую печь Signature с огромным 27-дюймовым сенсорным экраном и динамиками.