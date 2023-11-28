Откровения на конференции Грефа по ИИ: как нейросеть и «персонализированное образование» добьют русскую школу На состоявшейся на прошлой неделе конференции банкстера-трансгуманиста Германа Грефа Artificial Intelligence Journey-2023, по традиции поддержанной президентом России, был описан конкретный алгоритм уничтожения традиционного очного школьного образования в стране.