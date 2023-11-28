Откровения на конференции Грефа по ИИ: как нейросеть и «персонализированное образование» добьют русскую школу На состоявшейся на прошлой неделе конференции банкстера-трансгуманиста Германа Грефа Artificial Intelligence Journey-2023, по традиции поддержанной президентом России, был описан конкретный алгоритм уничтожения традиционного очного школьного образования в стране.
Откровения на конференции Грефа по ИИ
Комментарии
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igor kim
Враги никогда не дремлют.
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19 час.
Модест
Дедушка где-то гранату нашёл, С этой гранатой на форум пришёл. Дёрнул колечко, бросил в говно... Дедушка старенький - ему всё равно !
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16 час.
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