Массово признают Палестину: какие страны Европы выступили в поддержку государства Евгения КомароваПалестина находится в центре военного конфликта, обострившегося после прошлогодней атаки ХАМАС на Израиль, закончившейся захватом заложников боевиками группировки и большим количеством жертв среди гражданских.
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