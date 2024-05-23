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Массово признают Палестину: какие страны Европы выступили в поддержку государства

Массово признают Палестину: какие страны Европы выступили в поддержку государства

Массово признают Палестину: какие страны Европы выступили в поддержку государства Евгения КомароваПалестина находится в центре военного конфликта, обострившегося после прошлогодней атаки ХАМАС на Израиль, закончившейся захватом заложников боевиками группировки и большим количеством жертв среди гражданских.

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