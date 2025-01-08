«Это фиаско»: Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине

Политик подчеркнул, что в ходе переговоров с Россией было совершено множество ошибок.Новый глава США Дональд Трамп в одном слове выразил свое отношение к действиям бывшего президента Джо Байдена в отношении урегулирования украинского кризиса.
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