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«Зенит» подписал Ике Ироэгбу

« Зенит » объявил о заключении 1-летнего контракта с разыгрывающим Ике Ироэгбу (31 год, 188 см). Ироэгбу провел 4 года в NCAA и не был выбран на драфте НБА 2017 года.

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