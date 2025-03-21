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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Рылов: «То, что сменилось руководство МОК, может сыграть как в хорошую, так и в плохую сторону для нас»

«Не следил за выборами президента МОК, у меня идет подготовка к чемпионату России. То, что сменилось руководство МОК, может сыграть как в хорошую, так и в плохую сторону для нас.

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