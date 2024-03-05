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Газета.ру

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Агент Гурцкая оценил шансы "Краснодара" на победу в РПЛ

Агент Гурцкая оценил шансы "Краснодара" на победу в РПЛ

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат" заявил, что не верит в то, что "Краснодар" сможет выиграть чемпионскую гонку у петербургского "Зенита" и завоевать золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам текущего сезона.

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