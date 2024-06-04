За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими

В 09-20 в Кохме на нерегулируемом перекрестке улиц Владимирская и Ивановская 71-летний водитель автомобиля «Лада» при повороте налево совершил столкновение с движущимся со встречного направления прямо автомобилем «Хендай Крета» под управлением 59-летней женщины.