За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими

В 09-20 в Кохме на нерегулируемом перекрестке улиц Владимирская и Ивановская 71-летний водитель автомобиля «Лада» при повороте налево совершил столкновение с движущимся со встречного направления прямо автомобилем «Хендай Крета» под управлением 59-летней женщины.
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